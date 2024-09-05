"وزارة المياه": استعدنا 40 مليون متر/3 مياه مسروقة في 4 أشهر

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية "ادامة" للطاقة والمياه والبيئة، بعنوان "الناقل الوطني: تعزيز الامن المائي".
وأعلن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، الشهر الماضي، عن مباشرة لجنة الشِّراء الخاصة، باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذاً لمشروع البناقل الوطني الحيوي والمهمّ.
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