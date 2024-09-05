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"وزارة المياه": استعدنا 40 مليون متر/3 مياه مسروقة في 4 أشهر

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 05-09-2024 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، اليوم الخميس، أن مشروع الناقل الوطني سيمثل "ثالث أكبر مشروع تحلية في منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية "ادامة" للطاقة والمياه والبيئة، بعنوان "الناقل الوطني: تعزيز الامن المائي".

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وكشف ابو السعود عن تمكن وزارة المياه والري من توفير واستعادة ما يتراوح بين 30 و40 مليون متر مكعب من المياه المعتدى عليها او (السرقات) في مختلف مناطق المملكة، من خلال ضبط المخالفات وذلك في غضون الشهور الاربعة الاخيرة.

وأعلن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، الشهر الماضي، عن مباشرة لجنة الشِّراء الخاصة، باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذاً لمشروع البناقل الوطني الحيوي والمهمّ.

 

"الغد" 

 
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