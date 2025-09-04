الخميس 2025-09-04 03:01 م
 

وزارة النقل تبحث مع البنك الأوروبي للتنمية إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في إربد والزرقاء

اجتماع وزير النقل نضال القطامين، مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري
اجتماع وزير النقل نضال القطامين، مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري
 
الخميس، 04-09-2025 01:30 م
بحث وزير النقل، نضال القطامين، مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريتشن بيري، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع النقل في المملكة، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل العام المستدام.


كما ناقش الجانبان مشروع إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء، والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين خدمات النقل العام وتعزيز كفاءة وأمان التنقل داخل المدن.

واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات الفنية التي أُنجزت بالتعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي والشركاء، والتي تهدف إلى تطوير منظومة النقل الحضري بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد القطامين أهمية استمرار التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في دعم جهود الإصلاح، وتطوير الخدمات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جهته، أعرب وفد البنك عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة النقل، مؤكدًا التزام البنك بمواصلة دعم الأردن في مشروعات البنية التحتية للنقل وتطوير خدمات النقل العام، بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز استدامة القطاع.
 
 
