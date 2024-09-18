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وزيرا خارجية في الحكومة الجديدة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 18-09-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري- شهدت حكومة الدكتور جعفر حسان تعيين وزيرين معنيين بالشؤون الخارجية، في إعادة إحياء لهذا الملف، وتخفيفا لأعباء الحقيبة على وزيرين بدلا من واحد

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وعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.


فيما عينت معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

 

 

 
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