وزيرا خارجية في الحكومة الجديدة

الوكيل الإخباري- شهدت حكومة الدكتور جعفر حسان تعيين وزيرين معنيين بالشؤون الخارجية، في إعادة إحياء لهذا الملف، وتخفيفا لأعباء الحقيبة على وزيرين بدلا من واحد

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وعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

