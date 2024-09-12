وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا بالعاصمة

وقال الخلايلة، إن إقامة الملتقيات الخيرية والوعظية والأيام الطبية المجانية؛ تأتي امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى"إِنما المؤمنون إِخوة"، وقول الرسول الكريم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وأضاف، إن الوزارة تعمل خلال هذه الملتقيات على مراجعة جميع ما يتعلق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة والبرامج الوقفية، مشيرا إلى أن لقاءات الأئمة والوعاظ والدعاة من جميع مناطق المملكة خلال ملتقيات الوعظ والإرشاد، تهدف الى تبادل الآراء والخبرات والمعارف وأساليب الوعظ والإرشاد.
وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و50 طالبا بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيرًا الى وجود 355 أسرة تتقاضى رواتب شهرية في جبل القصور والتاج والجوفة، إضافة الى 196 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام ومشروعين تأهيليين.
كما افتتح وزير الأوقاف، اليوم الطبي المجاني والذي اشتمل على تقديم الرعاية الصحيّة والطبية لأهالي المنطقة.
وحضر الافتتاح، مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي، مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف عمّان الأولى الدكتور غالب الزعارير، ومساعد مدير مركز أمن النزهة الرائد عثمان محمد قاسم، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.
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