وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا بالعاصمة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة بمناطق جبل القصور والتاج والجوفة في العاصمة.



وقال الخلايلة، إن إقامة الملتقيات الخيرية والوعظية والأيام الطبية المجانية؛ تأتي امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى"إِنما المؤمنون إِخوة"، وقول الرسول الكريم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

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وأضاف، إن الوزارة تعمل خلال هذه الملتقيات على مراجعة جميع ما يتعلق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة والبرامج الوقفية، مشيرا إلى أن لقاءات الأئمة والوعاظ والدعاة من جميع مناطق المملكة خلال ملتقيات الوعظ والإرشاد، تهدف الى تبادل الآراء والخبرات والمعارف وأساليب الوعظ والإرشاد.



وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و50 طالبا بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيرًا الى وجود 355 أسرة تتقاضى رواتب شهرية في جبل القصور والتاج والجوفة، إضافة الى 196 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام ومشروعين تأهيليين.



كما افتتح وزير الأوقاف، اليوم الطبي المجاني والذي اشتمل على تقديم الرعاية الصحيّة والطبية لأهالي المنطقة.