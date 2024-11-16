وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ

الوكيل الإخباري- أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية إشراك الشباب في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، لإيصال صوتهم.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد الشبابي المرافق، بالسفير الأردني لدى أذربيجان، عمر النهار، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقد في باكو.