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وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ

خلال لقاء الوزير والوفد الشبابي المرافق
خلال لقاء الوزير والوفد الشبابي المرافق
السبت، 16-11-2024 07:19 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية إشراك الشباب في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، لإيصال صوتهم.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد الشبابي المرافق، بالسفير الأردني لدى أذربيجان، عمر النهار، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقد في باكو.

 

وأشار الردايدة إلى أهمية دور الشباب في العمل المناخي، مستشهدًا بخطاب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي ألقاه في افتتاح مؤتمر الأطراف، وأكد فيه على دور الشباب في العمل البيئي والمناخي.

 
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