وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ

جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد الشبابي المرافق، بالسفير الأردني لدى أذربيجان، عمر النهار، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقد في باكو.
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