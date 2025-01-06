وزير الخارجية السوري يزور الأردن الثلاثاء

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنّ الشيباني سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر الوزارة في عمّان مشيرة إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اللقاء.
وأجرى الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الشيباني، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يحضر منتصف هذه الليلة قداس عيد الميلاد الشرقي في كنيسة القيامة
-
رئيس سلطة البترا: 1455غرفة فندقية حاليا تحت الإنشاء
-
أردوغان يؤكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية
-
وزير الزراعة يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع التعاوني
-
الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية
-
الأردن يترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية
-
تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق