وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة

وبدأ الصفدي، اليوم زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أوروبيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ولتعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
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