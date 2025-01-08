وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة

الوكيل الإخباري- بحث نائب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

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