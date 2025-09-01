وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل اليوم الاثنين، إلى جمهورية سلوفينيا.

ويلتقي الصفدي خلال الزيارة فخامة رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرتز موسار ورئيس وزراء جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون.