الإثنين 2025-09-01 12:53 م
 

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الإثنين، 01-09-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل اليوم الاثنين، إلى جمهورية سلوفينيا.

اضافة اعلان


ويلتقي الصفدي خلال الزيارة فخامة رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرتز موسار ورئيس وزراء جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون.


ويشارك وزير الخارجية في منتدى بليد الاستراتيجي العشرين كما سيجري على هامش المنتدى محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين.
 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب

الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر

أسواق ومال الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة