وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 443 موقوفا إداريا

01:27 م

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الوكيل الاخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 443 موقوفا إداريا، بحسب بيان للوزارة الخميس.



ووفق البيان، يأتي هذا الاجراء بعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم "لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم".