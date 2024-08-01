وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 443 موقوفا إداريا

ووفق البيان، يأتي هذا الاجراء بعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم "لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم".
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: صدور نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات ومستحضرات التجميل
-
شاهد:حادث سير مروع على الصحراوي .. والامن : وفاة و3 اصابات - فيديو
-
الضمان تجدد الدعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة التقسيط
-
120 شاحنة جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية تعبر لغزة
-
ادارة السير : اغلاق تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة
-
خطة تجريبية لاستخدام عدادات كهرباء ذكية في 5 آلاف مأوى بمخيم الزعتري
-
حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندورة
-
وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي يزور متحف الأردن