 
الإثنين 2025-02-24 04:17 م
 

وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية بناء تكامل اقتصادي قوي بين الأردن والسعودية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الإثنين، 24-02-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات استراتيجية حقيقية بين الأردن والسعودية وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


وشدد القضاة خلال افتتاحه اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال الأردني- السعودي المشترك الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا التي بدأت بمنحى خطير من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.


وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدف أسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

H

عربي ودولي ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سوريا؟

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى مؤتمر "بناء الجسور"

غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية الرواجبة: فرص كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودية

رجال أمن في مصر

منوعات وفاة مصرية إثر عملية نصب كبرى استهدفت مليون مصري وخسائر بـ 6 مليارات دولار

ل

عربي ودولي صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

السعودية

أخبار محلية السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة



 




الأكثر مشاهدة