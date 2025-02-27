وزير العمل يبحث والسفير العراقي شؤون العمالة العراقية في الأردن

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل خالد البكار اليوم الخميس، مع سفير جمهورية العراق في عمان عمر البرزنجي، عددا من المواضيع المتعلقة بشؤون العمل العراقيين في الأردن.

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وبحسب بيان للوزارة، أعرب البكار عن اعتزازه بالعلاقة الأخوية والتعاون المتواصل بين البلدين الشقيقين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعهما.