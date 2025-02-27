وزير العمل يبحث والسفير العراقي شؤون العمالة العراقية في الأردن

وبحسب بيان للوزارة، أعرب البكار عن اعتزازه بالعلاقة الأخوية والتعاون المتواصل بين البلدين الشقيقين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعهما.
بدوره أكد السفير العراقي عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ووحدة المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى حرص السفارة على التعاون مع كافة الجهات الرسمية في الأردن بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز التعاون في مختلف المجالات.
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