الإثنين 2025-12-08 04:35 م

ضبط 7 مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها
إدارة السير
الإثنين، 08-12-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-    قالت إدارة السير  إن دورياتها ضبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية، وجرى حجز المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقّ المخالفين.

اضافة اعلان


وذكرت الإدارة، الاثنين، أنها تلقت 30 بلاغاً حول مخالفات التشحيط والقيادة المتهورة وجاري التحقق منها جميعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.


وشددت على أن الحملة الأمنيّة والمرورية على تلك الظاهرة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء عليها، وحماية المجتمع من تلك السلوكيات الطائشة والمستهترة بحياة الآخرين.


ودعت الجميع للإبلاغ عن أية مشاهدات أو أشخاص يقومون بتلك المخالفة على رقم البلاغات لدى إدارة السير (0770999030)حيث سيتم التعامل معها بشكل سرّي واتخاذ الإجراءات اللازمة.


كما دعت الأهالي لمراقبة أبنائهم عند تسليمهم المركبات وتوعيتهم من خطورة التشحيط والقيادة بطيش وإهمال وآثارها على السائق والتّبعات الاجتماعية على ذويه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها

أخبار محلية ضبط 7 مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"

الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

أخبار محلية الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الكردي

أخبار محلية العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

لل

المرأة والجمال خل التفاح للتنحيف

لللل

المرأة والجمال هذه أفضل الحلول لتساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد



 






الأكثر مشاهدة