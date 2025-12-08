ضبط 7 مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

وذكرت الإدارة، الاثنين، أنها تلقت 30 بلاغاً حول مخالفات التشحيط والقيادة المتهورة وجاري التحقق منها جميعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وشددت على أن الحملة الأمنيّة والمرورية على تلك الظاهرة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء عليها، وحماية المجتمع من تلك السلوكيات الطائشة والمستهترة بحياة الآخرين.
ودعت الجميع للإبلاغ عن أية مشاهدات أو أشخاص يقومون بتلك المخالفة على رقم البلاغات لدى إدارة السير (0770999030)حيث سيتم التعامل معها بشكل سرّي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما دعت الأهالي لمراقبة أبنائهم عند تسليمهم المركبات وتوعيتهم من خطورة التشحيط والقيادة بطيش وإهمال وآثارها على السائق والتّبعات الاجتماعية على ذويه.
