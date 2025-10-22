الأربعاء 2025-10-22 01:26 م
 

وزير النقل يوجه بتعزيز العمل الميداني لتحسين جودة النقل البري

الأربعاء، 22-10-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-    وجه وزير النقل الدكتور نضال القطامين، كوادر هيئة تنظيم النقل البري إلى تعزيز العمل الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، بما يضمن إيجاد حلول عملية وسريعة تنعكس إيجابا على جودة الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، والذي خصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بجميع أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.


وأكد القطامين أهمية أن يكون العمل الميداني نهجا دائما للهيئة، وأن تبنى القرارات على تشخيص واقعي دقيق، يعكس احتياجات المواطنين والمشغلين على حد سواء، مشددا على أن الهدف الرئيس هو تحسين الخدمة العامة وتسهيل حركة النقل بصورة آمنة ومنظمة.

 
 
