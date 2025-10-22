وزير النقل يوجه بتعزيز العمل الميداني لتحسين جودة النقل البري

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، والذي خصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بجميع أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.
وأكد القطامين أهمية أن يكون العمل الميداني نهجا دائما للهيئة، وأن تبنى القرارات على تشخيص واقعي دقيق، يعكس احتياجات المواطنين والمشغلين على حد سواء، مشددا على أن الهدف الرئيس هو تحسين الخدمة العامة وتسهيل حركة النقل بصورة آمنة ومنظمة.
