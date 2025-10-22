وزير النقل يوجه بتعزيز العمل الميداني لتحسين جودة النقل البري

الوكيل الإخباري- وجه وزير النقل الدكتور نضال القطامين، كوادر هيئة تنظيم النقل البري إلى تعزيز العمل الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، بما يضمن إيجاد حلول عملية وسريعة تنعكس إيجابا على جودة الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، والذي خصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بجميع أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.