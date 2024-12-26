وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة

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الوكيل الإخباري- نعت عشيرة المساعدة، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وأمته. اضافة اعلان





وسيشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في قرية زمال - إربد، الخميس الموافق 26/12/2024، بعد صلاة العصر.



وشغل الراحل العديد من المناصب الرفيعة في الدولة، حيث عمل معلمًا في وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 1949 إلى 1950، ثم مدققًا في ديوان المحاسبة بين عامي 1955 و1958. كما عمل قاضيًا في وزارة العدلية من 1958 إلى 1970، وتولى منصب محافظ في وزارة الداخلية من 1970 إلى 1972.



وكان وزيرًا للعدلية بين عامي 1972 و1974، وعضوًا في مجلس الاتحاد الوطني العربي في نفس الفترة. شغل أيضًا منصب وزير المالية من 1974 إلى 1984، ثم أصبح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية بين عامي 1989 و1991.



رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون .



