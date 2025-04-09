وفد إعلامي بولندي يزور سلطة إقليم البترا

وأكد البريزات، خلال اللقاء أهمية مدينة البترا باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وما تمثله من قيمة تاريخية وإنسانية، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تطوير الخدمات والبنية التحتية السياحية وتعزيز التجربة الثقافية للزوار، بما يسهم في إطالة مدة إقامتهم وتحفيزهم للعودة مجددا.
وأشار المستشار الإعلامي لهيئة تنشيط السياحة، خالد دلال، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة مشتركة بين السلطة والهيئة تهدف إلى إبراز المكانة الفريدة للبترا كوجهة سياحية عالمية.
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