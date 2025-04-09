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وفد إعلامي بولندي يزور سلطة إقليم البترا

البترا
البترا
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، في مكتبه وفدا إعلاميا رفيع المستوى من بولندا، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين سلطة إقليم البترا وهيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي للبترا كوجهة عالمية وموقع تراث عالمي فريد، وللتعافي من آثار الحرب على غزة.

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وأكد البريزات، خلال اللقاء أهمية مدينة البترا باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وما تمثله من قيمة تاريخية وإنسانية، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تطوير الخدمات والبنية التحتية السياحية وتعزيز التجربة الثقافية للزوار، بما يسهم في إطالة مدة إقامتهم وتحفيزهم للعودة مجددا.


وأشار المستشار الإعلامي لهيئة تنشيط السياحة، خالد دلال، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة مشتركة بين السلطة والهيئة تهدف إلى إبراز المكانة الفريدة للبترا كوجهة سياحية عالمية.

 
gnews

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