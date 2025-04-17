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وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني

وفد برلماني يلتقي نائب رئيس النواب اللبناني
وفد برلماني يلتقي نائب رئيس النواب اللبناني
 
الخميس، 17-04-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، في بيروت، الخميس، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب.اضافة اعلان


وحضر اللقاء مساعدة رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورئيسة لجنة الأخوة الأردنية اللبنانية هالة الجراح، والنواب: سليمان الخرابشة ورانيا أبو رمان وإسلام العزازمة، وباسم الروابدة وسالم أبو دولة وخضر بني خالد.

وأشار الخصاونة، الذي يرأس وفدا نيابيا أردنيًا إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لأمن واستقرار لبنان، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية اللبنانية.

وأكد وقوف الأردن الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ودعم جهود إعادة تفعيل مؤسساته.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الأخوة الأردنية اللبنانية البرلمانية، هاله الجراح، إن مشروع التحديث السياسي الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني حقق إنجازات كبيرة عززت من دور المرأة في المجالات كافة بشكل عام، والحياة السياسية بشكل خاص، ومكنتها من العمل بشكل أكبر.

إلى ذلك، ناقش الوفد البرلماني عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها: ملف الكهرباء ونقل الترانزيت والزراعة والتعليم، إضافة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
gnews

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