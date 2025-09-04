يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قصبة معان يوم غد

01:06 م

الوكيل الإخباري- تنظّم حملة البر والإحسان، التي ينفّذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وبدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للعناية بالسكري ومركز العيون الجراحي/العقبة ومستشفى معان الحكومي، يومًا طبيًا مجانيًا غدًا الجمعة في قصبة معان.





وتنطلق فعاليات اليوم الطبي في الساعة العاشرة صباحًا داخل المستشفى الميداني التابع لمستشفى معان الحكومي، وذلك استمرارًا لجهود الحملة في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في المناطق ذات الأولوية، واستجابة للاحتياجات الصحية المُلحّة التي تم رصدها من خلال نتائج اليوم الطبي الذي نُفذ في معان العام الماضي، بالإضافة إلى دراسة واقع الخدمات الصحية في المنطقة، ومتابعة عمل الفريق الطبي الميداني للحملة.



وبحسب بيان صحفي صادر عن (جهد)، يشارك في اليوم الطبي فريق من أطباء الاختصاص والممرضين والصيادلة والفنيين من متطوعي الحملة، من خلال 12 عيادة اختصاص تشمل: السكري والغدد الصماء، الباطنية والقلب، العيون، الأعصاب، الأطفال، الأسنان، النسائية، الجلدية، الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، والعظام.



وتقدّم الحملة خلال الفعالية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية للمراجعين، تشمل: الفحص والتشخيص، وتقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب التوعية الصحية وصرف العلاجات المجانية.



كما تشمل الفعالية، في إطار برنامج تمكين المرأة في (جهد)، جلسات توعية للنساء حول مواضيع الصحة الإنجابية، بهدف نشر الوعي بالعناية الشخصية والنظافة العامة، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة، انطلاقًا من أهداف البرنامج في تعزيز صحة المرأة والأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع، وأحد أهم محاور التنمية المجتمعية المستدامة.