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يوم وظيفي لتوفير 200 فرصة عمل في الرصيفة غدا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري- تنظم بلدية الرصيفة وبالتعاون مع إحدى شركات خدمات التغذية غدا السبت، يوما وظيفيا لتوفير 200 فرصة عمل في مختلف التخصصات المهنية لديها.

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وسيقام اليوم الوظيفي في قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي.


وأوضح الزيناتي أن البلدية تسعى للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتوفير فرص عمل لأبناء لواء الرصيفة، من خلال عقد مثل هذه الأنشطة والتسهيل على الشباب من خلال توفير فرص التواصل والتقارب مع المشغلين.


وأشار إلى أن اليوم الوظيفي سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للشباب من أعمار 18 إلى 45 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر تعرضا للبطالة حاليا، داعيا الشباب للمشاركة وتقديم طلباتهم مباشرة لمندوبي الشركة، حيث سيكون التوظيف فوريا لمن تنطبق عليهم شروط العمل.


وأضاف أنه يمكن للراغبين بالعمل الاطلاع على الإعلان الخاص بهذا اليوم الوظيفي على صفحة البلدية في موقع التواصل (فيسبوك)، لمعرفة الشواغر المهنية المطلوبة.

 
gnews

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