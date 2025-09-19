165 فعالية تحول الزرقاء إلى منبر ثقافي نابض بالحياة

01:48 م

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة الزرقاء خلال العام الحالي 2025 حراكاً ثقافياً متوهجاً وحضوراً لافتاً على خريطة الفعل الثقافي الأردني، حيث نفذت مديرية ثقافة الزرقاء منذ بداية العام وحتى اليوم ما مجموعه 165 نشاطاً ثقافياً وفنياً متنوعاً، توزعت بعدالة على مختلف الألوية والأقضية، لترسخ مبدأ إيصال مكتسبات التنمية الثقافية إلى الأطراف وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الحياة الثقافية.





وأكد مدير مديرية ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، أن هذا الزخم من الفعاليات عكس صورة حضارية نابضة بالحياة للمحافظة، وأسهم في إثراء الذائقة الفنية والفكرية، مشيراً إلى أن الأنشطة تنوعت بين الدورات التدريبية والندوات الفكرية والأيام الثقافية والمعارض الفنية والجداريات، إضافة إلى مسابقات ثقافية أتاحت الفرصة لمشاركة مختلف الفئات العمرية.



وأوضح أن المديرية قامت بتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الرسم والخط والموسيقى والمسرح، إلى جانب ندوات فكرية وأدبية ولقاءات لإشهار الكتب، ما أتاح تواصلاً مباشراً بين المبدعين وأهالي الزرقاء، كما شهدت المحافظة معارضاً للفن التشكيلي ومعرضاً للكتاب في المدارس، فضلا عن بازار "أنا ثقافية" الذي جمع الصناعات الثقافية والإبداعية تحت سقف واحد.



وفي إطار تجميل المشهد البصري وتعزيز الهوية الجمالية، تم تنفيذ جداريات فنية على مداخل المدينة، كان أحدثها جدارية جديدة خلال هذا العام، حملت في طياتها رسائل فنية وإنسانية تجسد روح الزرقاء وتاريخها.



ولم تقتصر الفعاليات على مركز المدينة، بل امتدت إلى الأطراف، حيث أقيمت أيام ثقافية في ألوية الهاشمية وبيرين والحلابات والقصبة، إضافة إلى يوم ثقافي "زرقاوي" في محافظة عجلون، ومسار ثقافي باتجاه عجلون، فضلا عن يوم ثقافي وتراثي في قضاء الأزرق خلال شهر أيلول، بما عزز مفهوم الثقافة المتنقلة والانفتاح على فضاءات جديدة.



أما في مجال المسابقات، فقد لفت الزعبي إلى أن المديرية نظمت مسابقات متنوعة استهدفت مختلف الأعمار، من أبرزها المسابقة الرمضانية التي تم إطلاقها لأول مرة هذا العام، وشكلت إضافة نوعية للبرنامج الثقافي السنوي.



وعلى صعيد الدعم، قدمت المديرية دعماً مالياً ولوجستياً لـ 28 مشروعاً ثقافياً، إلى جانب دعم سنوي متواصل لـ 37 هيئة ثقافية في المحافظة، فضلاً عن منح إعفاءات من الأجور لـ 48 نشاطاً ثقافياً، ما أسهم في تعزيز دور المؤسسات والهيئات كشريك أصيل في إثراء المشهد الثقافي.



واختتم الزعبي حديثه بالإشارة إلى أن المحافظة تستعد حالياً لإطلاق مؤتمر الزرقاء الثقافي المقرر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل، ليكون منصة للحوار الثقافي والفكري، وفضاء رحباً لتلاقي التجارب والإبداعات من مختلف أنحاء المملكة.


