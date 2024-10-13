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3 تصرفات تجعلك عرضة لهجوم الكلاب الضالة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 11:33 ص
الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- حذر مدرب الكلاب الأردني أحمد قاسم من بعض التصرفات التي قد تستثير الكلاب الضالة وتعرض الأشخاص لخطر الهجوم.اضافة اعلان


ونصح قاسم المواطنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري"، بعدم الاقتراب من الكلاب الضالة إذا كانت بعيدة ولم تقترب منهم. كما حث على عدم الانتباه لها في حال إصدارها الأصوات، والاستمرار في السير بشكل طبيعي -تجنب الركض-  موضحاً بأن بعض الكلاب تصدر أصواتا من بُعد ليس للهجوم، بل طلبا للطعام.

كما حذر قاسم من رمي الحجارة أو رش المياه على الكلب في حال عدم اقترابه، لأن ذلك قد يستفز الكلب ويجعلك عرضة للهجوم

واضاف :"اذا وجدت عصى احملها وابقها بجانبك احترازياً دون التلويح بها، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسك اذا هاجمك". 

وفي حالة رؤية كلب يعقر شخصًا ما، نصح قاسم بمحاولة رش وجه الكلب بالماء، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد لا ينجح مع جميع أنواع الكلاب. كما ذكر أنه إذا كان الشخص المنقذ متمكنًا ويعرف كيفية التعامل مع الكلاب، فإن رفع قدمي الكلب عن الأرض عند مستوى رأسه قد يجعله يترك الشخص المعقور تماما منبها بانه يجب على الشخص الذي يقدم المساعدة ان يكون حذرا اثناء التعامل مع الكلب حتى لا يتعرض للهجوم من ذات الكلب.

ولفت قاسم إلى أن أنواع الكلاب تختلف؛ فبعضها تخاف من الحجارة، بينما توجد كلاب شرسة لا تخاف. وأكد أن غالبية الكلاب المتواجدة في الأحياء السكنية أقل حدة، وغالبًا ما تتواجد طلبًا للطعام.

واشار قاسم أن بلدية الزرقاء قد عملت بمقترح سابق لوضع براميل بلاستيكية في الأسواق، والاتفاق مع المطاعم لوضع بقايا الطعام فيها لتوفير غذاء للكلاب الضالة، مما ساعد في تقليل من خطر ظاهرة الكلاب الضالة وعقرها للأشخاص .
 
gnews

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