 
الثلاثاء 2025-01-07 11:33 ص
 

3055 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء ، 3055 طنا، منها 1718.417 طن خضار، و 1153.576 طن فواكه، و 182.972 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه كما وردت في النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي اليوم الثلاثاء :


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