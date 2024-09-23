5 إصابات بتدهور في معان.. وتحذير من الانزلاقات على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري- تدهورت مركبة على طريق سطح معان أمس الأحد، ما نتج عنه 5 اصابات تم اسعافها الى مستشفى معان الحكومي. وفقا لإدارة غرفة عمليات الدوريات الخارجية.

اضافة اعلان

ضابط غرفة الادارة وفي التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، حذر من تساقط الامطار على طريق العدسية ناعور باتجاه عمان.



وقال إنه تم التبليغ عن وجود شاحنات متوقفة عن المسير "مسبعة" صعودا باتجاه عمان نتيجة انزلاق الطريق، حيث تم تحريك "التريلات" وتسيير المركبات، مشيرا الى أن جميع الطرق الخارجية سالكة .



