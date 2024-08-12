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834 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

ارشيفية
ارشيفية




 

الإثنين، 12-08-2024 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 834 طنا.


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 495 طنا و264 طن فواكه و22 طن ورقيات، و 36 طنا ما بين فواكه وخضار، و17 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 20-30 قرشا، الثوم 225-350 قرشا، البطاطا 35-55 قرشا، البندورة 20-45 قرشا، الخيار 20-30 قرشا، الزهرة 45-75 قرشا، البطيخ 20-35 قرشا والشمام 25 - 35 قرشا.

gnews

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