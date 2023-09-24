أبو علي يسلم جائزة فواتيري النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار للفائز الأول

الوكيل الإخباري - قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بتسليم الفائز بالجائزة النقدية الأولى في السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري للمواطن شادي يوسف العبد الله شيكا، بالجائزة والبالغ قيمتها 25 ألف دينار في مبنى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

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وأعرب شادي العبد الله عن شكره لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على فكرة هذا التطبيق الذي أصدرته الدائرة ومحافظها على استمرار سحب الجوائز لما في ذلك من أهمية في تعميم ثقافة طلب الفاتورة.



وأضاف منذ إصدار التطبيق وانا محافظ على تصوير الفواتير وتحميلها على التطبيق وأشجع طلبتي وجميع الزملاء والاقارب على استخدام هذا التطبيق .

ويذكر أن الدائرة بدأت الأسبوع الحالي بتسليم الجوائز العينية للفائزين بها والتي اشتملت على أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب و ليرات ذهب.