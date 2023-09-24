الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

بيان صارم صادر عن وزارة الخارجية

تنويه حكومي هام لأصحاب العمل بالاردن

الأحد، 24-09-2023 03:25 م

أبو علي يسلم جائزة فواتيري النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار للفائز الأول

3c7485f2-5950-4d14-ad5c-c2d91af59891


الوكيل الإخباري - قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بتسليم الفائز بالجائزة النقدية الأولى في السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري للمواطن شادي يوسف العبد الله شيكا، بالجائزة والبالغ قيمتها 25 ألف دينار في مبنى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

اضافة اعلان


وأعرب شادي العبد الله عن شكره لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على فكرة هذا التطبيق الذي أصدرته الدائرة ومحافظها على استمرار سحب الجوائز لما في ذلك من أهمية في تعميم ثقافة طلب الفاتورة.


وأضاف منذ إصدار التطبيق وانا محافظ على تصوير الفواتير وتحميلها على التطبيق وأشجع طلبتي وجميع الزملاء والاقارب على استخدام هذا التطبيق .
ويذكر أن الدائرة بدأت الأسبوع الحالي بتسليم الجوائز العينية للفائزين بها والتي اشتملت على أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب و ليرات ذهب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_212221_5360_soc

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

image (86)

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

5202223162023325216180

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

8202316154549912409885

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الأمن العام

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

الدفاع المدني 4

الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

أخبار متعلقة
1693770089586

ورشة في تجارة الزرقاء تناقش نظام الفوترة

8202326132856136624666

الأمن : هذه عقوبة مخالفة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر

WhatsApp Image 2023-06-20 at 11.38.37 AM

زراعة المفرق: تصدير نحو 425 ألف رأس من خراف العواسي للسعودية

hwadth-syr

الأمن: وفاة أكثر من 500 شخص سنوياً بسبب أخطاء يمكن تجاوزها أثناء قيادة المركبات

مميزات_التأمين_الصحي_الشامل

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

8202324133318328818310

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة