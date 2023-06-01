الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 11:45 ص

أجواء الزفاف الملكي تستحضر تنوّع التراث الأردني وأصالته المرتبط بالأعراس

1685605894496


الوكيل الاخباري - يعيش الأردنيون والأردنيات حالة من الفرح الغامر في احتفالات المملكة الرسمية والشعبية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف، المرتقب اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وتستحضر أجواء الاحتفالات الرسمية والشعبية بزفاف ولي العهد، التي يتابعها الملايين محليا وإقليميا ودوليا، أبرز التقاليد والعادات التراثية المصاحبة لمناسبات الأعراس الأردنية التي تعكس الهوية الوطنية وتنوّع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج، وطقوس زفة العريس وزفة العروس ورسم الحنّاء، وارتداء الأزياء التراثية التقليدية الزاهية بالمطرزات والمزركشة بألوان الفرح، والترحيب بالضيوف وإكرامهم في هذا النوع من المناسبات بإقامة الولائم لهم (الْقِرى) كما يُقال باللغة العربية أو (الِقْرا) باللهجة الشعبية الأردنية.


ويستمر الأردنيون والأردنيات، بالتعبير عن مشاعر فرحهم وبهجتهم بزفاف سمو ولي العهد بطرق شتى تعكس هذا الاستحضار للموروث والعادات الأردنية الأصيلة والنبيلة، والتي حرصت العائلة المالكة التأكيد عليها وإبرازها في الزفاف الملكي، ومشاركتها مع أبناء الوطن وبناته، انطلاقا من أن هذا العرس الوطني هو منهم ولهم وهو فرحة للأردنيين جميعا.


وتجسد هذا الاستحضار للموروث الشعبي الأردني في الزفاف الملكي بدءا من هدية الشماغ المهدّب لسمو ولي العهد، من السيدة الفاضلة ترفة العبيدات في بلدة "حرثا" بلواء بني كنانة في شمال المملكة، مرورا بليلة السمر الأردنية التي أقامها رفاق السلاح احتفاء بقرب زفاف سمو ولي العهد، ثم حفل حنّاء الآنسة رجوة التي أقامتها جلالة الملكة رانيا العبد لله في قصر زهران العامر، وبعدها استضافة سمو الأمير عمر بن فيصل في منزل والده، سمو ولي العهد، إذ أقام له "حمام العريس"، وصولا للمأدبة الكبيرة (القِرى) التي أولم فيها جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لضيوفه من مناطق المملكة كافة احتفاء بهذه بمناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.


وفيما تتواصل الفعاليات الاحتفالية الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن وبلدات وقرى المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح وعابقة بالتراث والأصالة والقيم الأردنية النبيلة، تعجُّ مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والمباركة لسمو ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.


واحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، خصصت مؤسسة ولي العهد قبل أيام موقعا إلكترونيا لإرسال التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة زفافه الميمون، وذلك لإتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة عبر هذه المنصة.
يذكر أن المنصة الإلكترونية التي خصصتها مؤسسة ولي العهد لإرسال التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متاحة للجميع من داخل الأردن وخارجه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ولي4

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

462416_1_1658783813

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

image (1)

الأميرة هيا: تهانينا إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة

2222222222222222

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

image

مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بزفاف ولي العهد

64785d1daa8ad

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

أخبار متعلقة
ة

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

1685599620234

قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة يصلون عمان لحضور زفاف ولي العهد - أسماء

image

تعرف على التحويلات المرورية المرافقة لموكب زفاف ولي العهد - فيديو

1685570173356

الشبول: الزفاف الملكي تعبير عن ثقافتنا والتفافنا حول قيادتنا

5555555555

الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد غدا

أهم_المحميات_الطبيعية_في_الأردن

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد