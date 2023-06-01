أجواء الزفاف الملكي تستحضر تنوّع التراث الأردني وأصالته المرتبط بالأعراس

الوكيل الاخباري - يعيش الأردنيون والأردنيات حالة من الفرح الغامر في احتفالات المملكة الرسمية والشعبية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف، المرتقب اليوم الخميس.

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وتستحضر أجواء الاحتفالات الرسمية والشعبية بزفاف ولي العهد، التي يتابعها الملايين محليا وإقليميا ودوليا، أبرز التقاليد والعادات التراثية المصاحبة لمناسبات الأعراس الأردنية التي تعكس الهوية الوطنية وتنوّع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج، وطقوس زفة العريس وزفة العروس ورسم الحنّاء، وارتداء الأزياء التراثية التقليدية الزاهية بالمطرزات والمزركشة بألوان الفرح، والترحيب بالضيوف وإكرامهم في هذا النوع من المناسبات بإقامة الولائم لهم (الْقِرى) كما يُقال باللغة العربية أو (الِقْرا) باللهجة الشعبية الأردنية.



ويستمر الأردنيون والأردنيات، بالتعبير عن مشاعر فرحهم وبهجتهم بزفاف سمو ولي العهد بطرق شتى تعكس هذا الاستحضار للموروث والعادات الأردنية الأصيلة والنبيلة، والتي حرصت العائلة المالكة التأكيد عليها وإبرازها في الزفاف الملكي، ومشاركتها مع أبناء الوطن وبناته، انطلاقا من أن هذا العرس الوطني هو منهم ولهم وهو فرحة للأردنيين جميعا.



وتجسد هذا الاستحضار للموروث الشعبي الأردني في الزفاف الملكي بدءا من هدية الشماغ المهدّب لسمو ولي العهد، من السيدة الفاضلة ترفة العبيدات في بلدة "حرثا" بلواء بني كنانة في شمال المملكة، مرورا بليلة السمر الأردنية التي أقامها رفاق السلاح احتفاء بقرب زفاف سمو ولي العهد، ثم حفل حنّاء الآنسة رجوة التي أقامتها جلالة الملكة رانيا العبد لله في قصر زهران العامر، وبعدها استضافة سمو الأمير عمر بن فيصل في منزل والده، سمو ولي العهد، إذ أقام له "حمام العريس"، وصولا للمأدبة الكبيرة (القِرى) التي أولم فيها جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لضيوفه من مناطق المملكة كافة احتفاء بهذه بمناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.



وفيما تتواصل الفعاليات الاحتفالية الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن وبلدات وقرى المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح وعابقة بالتراث والأصالة والقيم الأردنية النبيلة، تعجُّ مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والمباركة لسمو ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.



واحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، خصصت مؤسسة ولي العهد قبل أيام موقعا إلكترونيا لإرسال التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة زفافه الميمون، وذلك لإتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة عبر هذه المنصة.

يذكر أن المنصة الإلكترونية التي خصصتها مؤسسة ولي العهد لإرسال التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متاحة للجميع من داخل الأردن وخارجه.