أردنيون يتوجهون للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

الوكيل الإخباري – يتجه الأردنين اليوم الثلاثاء للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان وذلك بعد فتحت صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.



وينافس في هذه الانتخابات 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة.

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وسيكون لدى 4.599602 مليون ناخب وناخبة، مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت في الانتخابات.



ويبلغ عدد المترشحين على الانتخابات، 4646 مترشحا ومترشحة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.