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الأربعاء، 13-04-2022 11:01 م

أردني يقضي 30 عاماً في خدمة الصائمين بالمسجد النبوي

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الوكيل الاخباري - يجهد مواطن أردني مقيم في السعودية في خدمة الصائمين بالمسجد النبوي الشريف لمدة 30 عاماً دون انقطاع.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أفاد المواطن الأردني محمد خليل، الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، خلال استعراض قصته، أنه أتى إلى المدينة المنورة منذ 30 عاماً، وعمل معلماً، حيث يسكن في موقع قريب من المسجد النبوي في الحرة الشرقية.

وبين خليل أنه ومنذ قدومه الى المدينة المنورة وهو في سن الشباب، قد خصص له سفرة لإفطار الصائمين بالمسجد النبوي، “مستبشراً بأنه من سكان طيبة الطيبة؛ التي بشر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالبركة فيها، ودعا لأهلها وساكنيها”.

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