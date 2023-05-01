أزمة مرورية خانقة تشهدها شوارع عمان ومداخلها

الوكيل الإخباري - تشهد شوارع العاصمة عمان ومداخلها أزمة مرورية خانقة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين .

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وقال عدد من المواطنين إن طريق صافوط باتجاه صويلح ودوار المدينة الرياضية وطريق المطار دوار الواحة باتجاه شارع مكة تشهد ازدحاماً وتباطؤ بحركة السير .



من جهتها أكدت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" أن شوارع العاصمة عمان ومداخلها تشهد ذروة صباحية مع بداية دوام الموظفين بعد العطلة ، ولا إعاقات كبيرة بالشوارع .



وأشارت أن اليوم الاثنين يعتبر أول يوم دوام فعلي بعد إجازة عيد الفطر ويليها إجازة نهاية الأسبوع ومن ثم عطلة عيد العمال .

