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الإثنين، 01-05-2023 08:40 ص

أزمة مرورية خانقة تشهدها شوارع عمان ومداخلها

ازمة سير (13)


الوكيل الإخباري - تشهد شوارع العاصمة عمان ومداخلها أزمة مرورية خانقة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين .

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وقال عدد من المواطنين إن طريق صافوط باتجاه صويلح ودوار المدينة الرياضية وطريق المطار دوار الواحة باتجاه شارع مكة تشهد ازدحاماً وتباطؤ بحركة السير .


من جهتها أكدت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" أن شوارع العاصمة عمان ومداخلها تشهد ذروة صباحية مع بداية دوام الموظفين بعد العطلة ، ولا إعاقات كبيرة بالشوارع .


وأشارت أن اليوم الاثنين يعتبر أول يوم دوام فعلي بعد إجازة عيد الفطر ويليها إجازة نهاية الأسبوع ومن ثم عطلة عيد العمال .


 




 

 


 

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