أسعار فلكية للحوم الجورجية وتجار يغضون النظر عن استيرادها

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي حازت فيه قضية اللحوم الجورجية على اهتمام الأردنيين خلال الفترة الماضية يبدو أن شمسها اقتربت من الأفول.

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ولم تنجح محاولات الترويج للحوم الجورجية في استمرارها كما كان الجميع يتوقع وذلك بعد عزوف الكثير من المستثمرين عن تصديرها إلى الأردن وذلك بسبب ارتفاع أسعارها وبيعها للمستهلكين بأسعار عالية تراوحت بين 8-8.5 دينار للكيلو الواحد، وكذلك معاناة تجار اللحوم في بيعها.

وقال تجار لحوم لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال لم يكن كبيرا ما اضطر بهم إلى بيعها بأسعار أقل من التكلفة وذلك لتجنب فسادها وتلفها في حال عدم بيعها.

وأضافوا أن المواطنين عزفوا عن شراء اللحوم الجورجية بسبب صدمتهم من الأسعار الكبيرة مقارنة مع اللحوم البلدية والرومانية في الأردن.

وذكر تجار أن الكيلو الواحد من لحم الخروف البلدي يتراوح بين 8-11 دينار بحسب الحجم والعمر، فيما تراوح سعر الكيلو الواحد من الروماني بين 6-7 دنانير.

وأوضحوا أن المواطنين فضلوا شراء اللحوم البلدية والرومانية على الجورجية كونها طازجة وتذبح داخل الأردن بعكس اللحوم المبردة المستوردة من جورجيا.

وأشاروا إلى أن الغاية من استيراد اللحوم الجورجية لم تتحقق وذلك بسبب ارتفاع أسعارها، إذ بررت الوزارة فتح باب الاستيراد من مناشئ جديدة لتخفيض الاسعار وتنويع المصادر وفقا للتجار.

من جهتها أكدت وزارة الزراعة أنها مستمرة في منح رخص الاستيراد لاستيراد اللحوم من جورجيا ومن مناشئ أخرى.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة لورنس المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستفتح باب الاستيراد قريبا من تنزانيا وباكستان وأوغندا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر اللحوم وبجودة عالية للمستهلك الأردني.

وكانت وزارة الزراعة قد منحت مؤخرا 15 رخصة لاستيراد المواشي الحيّة واللحوم من جورجيا، واشترطت أن يتم ذبح الخروف في مسالخ معتمدة وإزالة "اللية" لضمان عدم تشابهها مع اللحوم البلدية.