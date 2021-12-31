الجمعة 31-12-2021
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الجمعة، 31-12-2021 11:16 ص

أسماء الأردنيين الفائزين بجوائز مالية لمتلقي المطعوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.اضافة اعلان


الفائز الأول فرح عبدالناصر سلامة الفسفوس من عمان بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الأردن وشركة أمنية.

الفائز الثاني جعفر سالم محمد القيسي من مادبا بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الأردن وشركة امنية.

 




 

 


 

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