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الجمعة، 03-12-2021 01:07 م

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

خمسينات


الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: محمد وليد يوسف علي من عمان، براء عز الدين محمد خليل من إربد، نعايم مشرف هدهود البري من المفرق، إسراء قاسم عودة المجالي من الكرك، حسن محمود حسن الحايك من إربد، غزالة محمد حسين أبو حسان من إربد، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.


ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.


 




 

 


 

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