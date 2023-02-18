أكاديميون ومثقفون يحتفون بإشهار كتاب خاطرة صباح الجمعة للدكتور عبدالكريم القضاة

الوكيل الاخباري - احتفى أكاديميون ومثقفون، في قاعة دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بإشهار كتاب "خاطرة صباح الجمعة" لرئيس الجامعة الأردنية السابق الدكتور الطبيب عبدالكريم القضاة مساء اليوم السبت .



وفي الاحتفائية التي رعاها وزير الثقافة الأسبق الأديب الدكتور صلاح جرار، وأدارها الكاتب والصحافي رمزي الغزوي، نوهت الزميلة الصحافية فلحة بريزات في مشاركتها بالندوة الاحتفائية بأن خواطر الكتاب التي بلغت ما يزيد على 190 خاطرة المتكئة على حكايات وتجارب مُعاشة تنهل من حب مؤلفه للشعر وتذوقه للأدب وتقربه من الله، مشيرة إلى أن هذه الخواطر تمنح القارئ فضاءاتِ من الضوء والظل، ومساحاتِ من الأمل والفرح بعد أن تأخذك في رحلةٍ زمنيةٍ تفاصيُلها عمرَ كاتبِها، تكادُ أن تكونَ رحلةً مرئية لعمقِ الفكرةِ، وجماليةِ التعبير ، وصدق الروايةِ مغلفةَ بآيات ربانيةٍ وبمسحةٍ صوفية، لا تملك إلا أن تتذوقها.

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