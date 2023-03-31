أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

الوكيل الإخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن ما يزيد عن (مليون و ٥٧٠ ألف) راكب إستخدم باصات شركة رؤية عمان لشهر آذار.

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وبين الشواربة في تغريدة عبر تويتر، ان (٩٢٧ ألف) راكب استخدم خطوط الباص السريع والباقي على خطوط باص عمان وذلك كما أظهرت الأرقام الإحصائية الرسمية لهذا الشهر .