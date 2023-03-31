أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

الوكيل الإخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن ما يزيد عن (مليون و ٥٧٠ ألف) راكب إستخدم باصات شركة رؤية عمان لشهر آذار.
وبين الشواربة في تغريدة عبر تويتر، ان (٩٢٧ ألف) راكب استخدم خطوط الباص السريع والباقي على خطوط باص عمان وذلك كما أظهرت الأرقام الإحصائية الرسمية لهذا الشهر .
ما يزيد عن (مليون و ٥٧٠ ألف) راكب إستخدم باصات شركة رؤية عمان لشهر آذار ٢٠٢٣ ، منها (٩٢٧ الف) راكب على خطوط الباص السريع والباقي على خطوط باص عمان وذلك كما أظهرت الأرقام الإحصائية الرسمية لهذا الشهر .. #وتستمر_المسيرة🇯🇴— د. يوسف الشواربهYousef Alshawarbeh (@YousefShawarbeh) March 31, 2023
تقبل الله صيامكم وقيامكم ورمضان كريم .. pic.twitter.com/POjpXneaXg