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الأربعاء، 22-02-2023 07:23 م

أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطع الحصول على راتب مورثها

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الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إن أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطيع الحصول على حصة من راتب والدها، وليس لها دخل من زوجها.

وأضاف الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريحات صحفية ، أن من حق هؤلاء الأرامل أن يكون لهن دخل وإن كان هذا الدخل سيؤثر على مقدار المبالغ التي تستحقها شقيقتها، ويصبح التوزيع متساويا بينهما.

وبين أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي تمت مناقشته تحت قبة البرلمان كان "على قدر عالي من الأهمية" في ما يخص مجال الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون أتاح للمطلقة أو الأرملة التي توفي والدها وهي متزوجة الحصول على حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.

وتابع أن مشروع القانون وسع من نطاق الحماية المتعلق بتأمين الأمومة بحيث تستطيع المرأة أن تحصل على بدل إجازة الأمومة إذا كان لها 6 اشتراكات متصلة قبل الولادة أو 6 اشتراكات متقطعة.

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