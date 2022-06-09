أكثر من 820 مليون دينار دفعها الأردنيون كفواتير الكترونياً خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونياً في الأردن خلال شهر أيار الماضي، وصلت إلى 828 مليون دينار، بمعدل 104 مليون حركة دفع تم تنفيذها من خلال انظمة الدفع.واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 40%، وقطاع المؤسسات الحكومية بنسبة 19%، وقطاع الخدمات 23% ، وقطاعات اخرى بنسبة 14%.وبينت الأرقام على أن عدد حركات الدفع التي تمت خلال أيار الماضي ارتفعت بنسبة 17%، بمقدار 513 ألف حركة، دينار مقارنة مع شهر نيسان الماضي، فيما انخفضت قيمة حركات الدفع بمقدار 125 مليون دينار، وبنسبة 13%، مقارنة مع شهر نيسان الماضي.