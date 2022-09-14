الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

أمانة عمّان : لا نتحمل أي مسؤولية في انهيار بناية اللويبدة

الملك يتوجه إلى مركز الأزمات فور عودته من فرنسا

تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من انهيار مبنى اللويبدة

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة تاسعة من تحت الأنقاض

التربية تنفي سقوط سقف غرفة صفية بالأغوار الشمالية

مدير الدفاع المدني يكشف عن معجزة من الله حدثت باللويبدة

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة ثامنة من تحت الأنقاض

الامن العام : فرق الانقاذ تتمكن من اخلاء جثة سابعة من تحت الانقاض باللويبدة

الامن العام : هذه الصورة ليست في الأردن !

الكشف عن الوضع الصحي للطفلة التي تم انقاذها باللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 10:34 م

أمانة عمّان : لا نتحمل أي مسؤولية في انهيار بناية اللويبدة

fffffff


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، الأربعاء، إن الأمانة “لا تتحمل أي مسؤولية في انهيار بناية سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان”.

وأضاف الرحامنة، لقناة المملكة ، أن “أمانة عمّان دورها تنظيمي في هذه المواضيع، ولديها لجنة سلامة عامة برئاسة محافظ العاصمة والحكام الإداريين”.

وأشار إلى وجود 295 لجنة سلامة عامة، كما تم إخلاء 13 منزلا سواء كان إخلاء جزئيا أو كليا.
 
وبين الناطق باسم أمانة عمّان أنه لا يوجد أي بناء انهار فجأة مثل هذه الحادثة دون وجود ملاحظات مسبقة.

وتابع “من خلال مشاهداتنا ومن خلال وجودنا في الموقع ومن خلال ما ذكره شهود عيان، هناك تدخلات بشرية بالبناء بشكل غير مدروس هندسيا إما بالحفر داخل البناء أو الإضرار بالعناصر الإنشائية الأساسية”، مضيفا أن القضاء هو من سيحسم الأمر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221213558572504894

الملك يتوجه إلى مركز الأزمات فور عودته من فرنسا

بشر-الخصاونة

تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من انهيار مبنى اللويبدة

555555

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة تاسعة من تحت الأنقاض

وزارة التربية والتعليم

التربية تنفي سقوط سقف غرفة صفية بالأغوار الشمالية

ffff

مدير الدفاع المدني يكشف عن معجزة من الله حدثت باللويبدة

9202214155921977775075

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة ثامنة من تحت الأنقاض

أخبار متعلقة
630ddf3e55bf4

إسكان موظفي أمانة عمّان يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

Zahran-Park

عقوبات مشددة بحق المعتدين على الحدائق العامة في عمان .. (مسودة نظام)