أمانة عمّان : لا نتحمل أي مسؤولية في انهيار بناية اللويبدة

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، الأربعاء، إن الأمانة “لا تتحمل أي مسؤولية في انهيار بناية سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان”.



وأضاف الرحامنة، لقناة المملكة ، أن “أمانة عمّان دورها تنظيمي في هذه المواضيع، ولديها لجنة سلامة عامة برئاسة محافظ العاصمة والحكام الإداريين”.



وأشار إلى وجود 295 لجنة سلامة عامة، كما تم إخلاء 13 منزلا سواء كان إخلاء جزئيا أو كليا.



وبين الناطق باسم أمانة عمّان أنه لا يوجد أي بناء انهار فجأة مثل هذه الحادثة دون وجود ملاحظات مسبقة.



وتابع “من خلال مشاهداتنا ومن خلال وجودنا في الموقع ومن خلال ما ذكره شهود عيان، هناك تدخلات بشرية بالبناء بشكل غير مدروس هندسيا إما بالحفر داخل البناء أو الإضرار بالعناصر الإنشائية الأساسية”، مضيفا أن القضاء هو من سيحسم الأمر.

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