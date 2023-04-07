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الجمعة، 07-04-2023 05:49 م

أمسية رمضانية بأمانة عمان

الامانة


الوكيل الاخباري - نظمت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع جمعية الثقافة العربية الإسلامية أمسية رمضانية منوعة مساء أمس الخميس، في جاليري رأس العين.

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ووسط حضور كثيف من الأسر، أدى طلبة مدرسة جمعية الثقافة العربية الإسلامية، بفرقتيها الشباب والفتيات عدة فقرات إنشادية وغنائية، تغنت بالرسول الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبشهر رمضان الكريم، مثلما تم تقديم قصائد دينية وروحانية تليق بالشهر الفضيل، وسط تفاعل واسع من قبل الجمهور.


كما تضمن الحفل، الذي يأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني في أمانة عمان الكبرى، فقرة "الحكواتي مع عمو عصام"، التي اندمج فيها الأطفال الحضور.
ومن المقرر، أن يتواصل البرنامج الثقافي الرمضاني لأمانة عمان، الذي تنفذه دائرة المرافق والبرامج الثقافية حتى آخر الشهر الفضيل.


 




 

 


 

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