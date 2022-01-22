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السبت، 22-01-2022 03:49 م

الزراعة: الثقة الملكية تضعنا أمام مسؤولية كبيرة

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الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة، خالد الحنيفات، السبت في مبنى الوزارة مراحل تنفيذ خطة الزراعة المستدامة 2022-2025.

وأكّد الحنيفات، خلال الاجتماع أن الثقة والدعم الملكي للخطة يضع الوزارة أمام مسؤولية كبيرة تدفعها للعمل بجد كبير خاصة في ظل الارتياح من قبل القطاع الزراعي للخطة الزراعية وعليها ان تعمل ضمن خطوط زمنية واضحة وشفافة على تنفيذ الخطة وبما يضمن اعلى درجات التنفيذ.

وناقش الوزير مراحل تنفيذ الخطة وفق القطاعات من خلال الإدارة المسؤولة عن كل قطاع على حدا ووضع الاطار الزمني والمراجعة الدائمة والتشاركية الافقية والعامودية في تذليل التحديات والعقبات ووفق الإجراءات الربعية المبينة في الخطة للعام 2022 والتأسيس والمواءمة مع مراحل الخطة للاعوام المقبلة.

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وحضر أمين عام الوزارة والمدراء العامين للإقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية ومساعدين الامين العام ومدراء المركز.


ووجه الحنيفات، إلى تشكيل فريق يعمل على التنسيق والمراجعة وتقدير الانجاز وتطوير سبل التشابك الايجابي المساند للخطة.


وحدد المهمات لكل جهة واليات العمل والفترة الزمنية لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة.


وأكّد الوزير على مؤسسية الخطة وضمان استدامة العمل عليها وبنفس الوتيرة وصولا إلى انجاز حقيقي وملموس يؤسس الى بنية تحتية ناضجة ومتينه للقطاع.

 




 

 


 

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