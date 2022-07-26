أمسية شعرية في مركز الحسن الثقافي بالكرك

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع منتدى الفكر للثقافة والتنمية مساء أمس الاثنين، أمسية شعرية في مركز الحسن الثقافي، بمشاركة شعراء أردنيين، حلقوا خلالها بفضاء اللغة العربية وجمالية المكان والإنسان.

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وقرأ الشعراء سعيد يعقوب وعلي الفاعوري وعبد الرحمن المبيضين والدكتور خالد الختاتنة خلال الأمسية التي أدارها رئيس المنتدى الدكتور عودة الجعافرة، قصائد شعرية حملت معاني الشوق والحب والوطن والإنسان والقيادة والذكريات والذات والطفولةوقدم الشعراء خلال الأمسية التي تفاعل معها الحضور، اعذب وابلغ القصائد الوطنية والوجدانية والغزلية بلغة وإلقاء عذب، عكست الهم الوطني وجماليات المكان والإنسان الأردني.



من جانبها قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن الأمسية الشعرية تأتي ضمن خطط ونهج المديرية بإبراز أهمية الشعر والشعراء، اذ يحتل مكانة كبرى بوجدان الإنسان العربي عبر العصور











