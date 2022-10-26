أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

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الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن غياب منظومة نقل عام منتظمة ومنظمة وآمنة تعمل بترددات وساعات واضحة كان من أبرز الأسباب لازدياد أعداد المركبات الخاصة وبالتالي التسبب بالازدحامات المرورية في مدينة عمان وفي مراكز المدن بمختلف محافظات المملكة.

وأضاف، الأربعاء، أن الزيادة السكانية التي واجهتها مدينة عمان في آخر 17 عام وبنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وزيادة عدد المركبات الخاصة، وعدم وجود قانون سير رادع، وسلوك بعض السائقين، جميعها عوامل من أسباب الأزمات المرورية.

وأكد أن أمانة عمان عملت على رفع منظومة النقل العام داخل المدينة بانجاز أعمال البنية التحتية للباص سريع التردد وما صاحبها من تحسينات مرورية، واطلاق التشغيل التجريبي للباص السريع وهو غير رسمي كون هناك عطاء تشغيل للمسار بين عمان الزرقاء مع بعض.

وكذلك تأسيس شركة رؤية عمان للنقل لرفع سوية المنظومة بشراء حافلات تعمل حالياً بأعلى المواصفات وتراعي استخدام الاشخاص ذوي الاعاقة مع انظمة ذكية من تتبع ومراقبة والدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه قد تم من خلال شركة رؤية عمان المملوكة للأمانة تشغيل 135 حافلة وسيتم أواخر الشهر المقبل تشغيل 136 حافلة جديدة ضمن مسار تطوير النقل العام.

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