السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة طفل سقطت عليه طوبة بماركا

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

مسؤول عسكري سعودي يزور الولايات المتحدة

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

وزارة البيئة تشارك العالم العربي الاحتفال بيوم البيئة العربي

حنيفات: الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة غير مسبوقة

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في الزرقاء

الجمعة، 14-10-2022 07:26 م

ترجيح انخفاض اسعار المركبات بالاردن

10202299144586830151


الوكيل الاخبار - رجّح ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظرا لتزايد الطلب عليها من قبل المواطنين.

وأضاف أبو ناصر في تصريحات صحفية أن عدد مركبات الكهرباء التي دخلت السوق المحلي يقدر بنحو (10) آلاف مركبة، وسيرتفع العدد إلى (17) ألف مركبة مع نهاية العام، يليها الهايبرد ويصل عدد المركبات إلى (15) ألف مركبة، ومن ثم مركبات البنزين والديزل.

وبيّن أبو ناصر أن زيادة العرض بالأسواق العالمية سيؤدي لانخفاض أسعار المركبات، وسيساهم بذلك أيضا انخفاض أسعار الشحن، بالاضافة إلى تصنيع مركبات جديدة من قبل الوكالات الأخرى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : وفاة طفل سقطت عليه طوبة بماركا

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

10202210221226949129748

اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

222

وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

1

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

main_image6349a2485b846

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

أخبار متعلقة
ازمة سير (13)

الإدارات المرورية تحذر السائقين من التتابع القريب

wwwwww

هيئة المناطق الحرة تبحث مطالب المستثمرين مع محافظ الزرقاء

الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة مواطن مفقود منذ أسبوع

مبنى رئاسة الوزراء

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

920222914421385600398

بيان هام من الضمان لسائقي المركبات العمومية

figuur-i-219

البستنجي: المركبات الكهربائية في الحرة تتعرض لحملة تشويه