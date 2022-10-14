ترجيح انخفاض اسعار المركبات بالاردن

الوكيل الاخبار - رجّح ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظرا لتزايد الطلب عليها من قبل المواطنين.



وأضاف أبو ناصر في تصريحات صحفية أن عدد مركبات الكهرباء التي دخلت السوق المحلي يقدر بنحو (10) آلاف مركبة، وسيرتفع العدد إلى (17) ألف مركبة مع نهاية العام، يليها الهايبرد ويصل عدد المركبات إلى (15) ألف مركبة، ومن ثم مركبات البنزين والديزل.



وبيّن أبو ناصر أن زيادة العرض بالأسواق العالمية سيؤدي لانخفاض أسعار المركبات، وسيساهم بذلك أيضا انخفاض أسعار الشحن، بالاضافة إلى تصنيع مركبات جديدة من قبل الوكالات الأخرى.

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