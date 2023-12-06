أمين عمان يشارك في جلسات بمؤتمر تغير المناخ

الوكيل الاخباري - شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في جلسات حوارية عقدت ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" الذي عقد في دبي.



وقال الشواربة، في جلسة بعنوان "تخطيط المدن و المرونة في سياق التنقل المناخي"، إن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بسبب الأزمات في المنطقة بشتى أنواعها، ما رفع عدد السكان بشكل أدى إلى تفاقم الضغوطات على موارد المملكة و بنيتها التحتية بما في ذلك التعليم و العمل و النقل و الإسكان و الخدمات البلدية.



وأضاف أن أمانة عمان التزمت في عام 2015 بتحقيق أهداف معاهدة باريس بشأن تغير المناخ، وثم أدخلت مجموعة تدابير للتكيف مع تغير المناخ، وانضمت الى فريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ c40، وأصدرت خطة عمل لمواجهة تغير المناخ في عام 2019، توضح الطريق باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050.

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