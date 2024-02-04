أمين عمان يكشف عن قرارات هامة في الامانة

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة إن لدى "الأمانة" استراتيجية واضحة للنقل داخل حدود عمان أطلقت برعاية ملكية سامية، مُضيفًا أن باص التردد السريع وباص عمان ارتادهما 20 مليون راكب خلال العام 2023.



وأوضح أن "الأمانة" لا تهتم بالإيرادات بقدر اهتمامها بتقديم الخدمة المميزة للمواطنين، خصوصًا المتعلقة بقطاع النقل، مُشيرًا إلى حق المواطن التمتع بخدمة نقل مميزة.

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واستعرض الشواربة أبرز المشاريع التي ستعمل الأمانة على تنفيذها المرحلة المُقبلة، وهي: المرحلة الثانية من الباص السريع بطول 42 كيلومترا، فضلًا عن إعادة دراسة العديد من التقاطعات الحيوية.



وبين أن هُناك قرارا بإلزامية تشغيل أنظمة النقل الذكي داخل وسائط النقل، وتطوير منظومة النقل، متوقعًا تشغيل خط الزرقاء - عمان مع نهاية شهر آذار المُقبل.



وأوضح أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، من خلال انتشار كاميرات المُراقبة في كُل مكان، وذلك بهدف مُخالفة كل من يُخالف القانون، ورفع كفاءة البُنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.



وعزا الشواربة الإزدحامات المرورية لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المُزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البُنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمان.



وقال إن "الأمانة" تعمل على رفع سوية النقل العام في العاصمة، وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية.

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