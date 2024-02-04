الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

نشامى FM ترفع الستار عن محتواها الجديد تحت شعار "من اليوم ورايح نشامى مش زي امبارح

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

أمين عمان يكشف عن قرارات هامة في الامانة

هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة

توضيح سعودي هام بشأن الاردن

مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

التعليم العالي: تأجيل الرسوم لطلبة المنح والقروض من اختصاص الجامعات وليس الوزارة

الأحد، 04-02-2024 05:43 م

أمين عمان يكشف عن قرارات هامة في الامانة

1202421185513113975015


الوكيل الاخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة إن لدى "الأمانة" استراتيجية واضحة للنقل داخل حدود عمان أطلقت برعاية ملكية سامية، مُضيفًا أن باص التردد السريع وباص عمان ارتادهما 20 مليون راكب خلال العام 2023.

وأوضح أن "الأمانة" لا تهتم بالإيرادات بقدر اهتمامها بتقديم الخدمة المميزة للمواطنين، خصوصًا المتعلقة بقطاع النقل، مُشيرًا إلى حق المواطن التمتع بخدمة نقل مميزة.

اضافة اعلان


واستعرض الشواربة أبرز المشاريع التي ستعمل الأمانة على تنفيذها المرحلة المُقبلة، وهي: المرحلة الثانية من الباص السريع بطول 42 كيلومترا، فضلًا عن إعادة دراسة العديد من التقاطعات الحيوية.

وبين أن هُناك قرارا بإلزامية تشغيل أنظمة النقل الذكي داخل وسائط النقل، وتطوير منظومة النقل، متوقعًا تشغيل خط الزرقاء - عمان مع نهاية شهر آذار المُقبل.

وأوضح أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، من خلال انتشار كاميرات المُراقبة في كُل مكان، وذلك بهدف مُخالفة كل من يُخالف القانون، ورفع كفاءة البُنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.

وعزا الشواربة الإزدحامات المرورية لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المُزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البُنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمان.

وقال إن "الأمانة" تعمل على رفع سوية النقل العام في العاصمة، وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

نشامى FM ترفع الستار عن محتواها الجديد تحت شعار "من اليوم ورايح نشامى مش زي امبارح

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

22024412477722259731

تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

220241124918379961109

توضيح سعودي هام بشأن الاردن

000

مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

120242117320413801511

الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

أخبار متعلقة
63a96880b07be

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي الاردني يقف احتراما لشجاعة جنوب افريقيا

fsopvqqe4Cr5pBIM1jEs0lQesv9CHPobwAtjDVgW

الحكومة تنشر الموجز الأول لإنجازات الوزارات والمؤسسات عن شهر كانون الأول الماضي

57494_20_1690873795

أمين عمّان عن الفيديو المتداول: ليس موظفاً في الأمانة

1202431011922112202

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

62a980ff12ecc

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

620fc3d823d18

الشواربة: 252 مليون دينار كلفة صيانة وتعبيد الشوارع وخطوط تصريف الأمطار والأنفاق والجسور