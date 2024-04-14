أمين عمان يلتقي رئيسي مجلسي مدينة حلب وبلدية بيروت

الوكيل الإخباري - التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، في مكتبه ، رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي، ورئيس مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش وعضو المجلس البلدي محمد سعيد فتحة، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل البلدي.

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وعرض أمين عمان أبرز مهام ومشاريع وخطط الأمانة، لافتاً إلى أن عدد سكان مدينة عمان يصل الى 4 مليون و500 ألف مواطن، فيما تصل مساحة المدينة الى 800 كيلومتر مربع.



وقدم الشواربة شرحاً عن الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان للأعوام 2022-2026 التي أخذت مدخلاتها بالاعتبار عند إعدادها التوجيهات الملكية للحكومة وأمانة عمان ومؤسسات الدولة، مشيراً الى أن كل مشروع ورد في الاستراتيجية له بطاقة تعريفية بالتكلفة ومصدر التمويل وأهدافه والبرنامج الزمني للتنفيذ .



ولفت الشواربة خلال اللقاء الذي حضره نائبه محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمنت 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بتكلفة إجمالية 918 مليون دينار.



وتحدث عن مشاريع تعزيز خدمات منظومة النقل العام، والتحول الإلكتروني في خدمات الأمانة ، ومشروع عمان مدينة ذكية ، لافتاً الى ابرز إنجازات قطاعات الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية.



واعرب كل من رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس بلدية بيروت عن تقديرهم للجهود الخدمية في مجالات العمل البلدي لأمانة عمان ، مثمنين خطط الأمانة ومشاريعها في مجالات البنى التحتية والبيئة وتخطيط المدينة والنقل العام وبرامجها المجتمعية.