أنشطة متنوعة بمراكز شبابية في الكرك

الوكيل الاخباري- نظم مركز شابات عي، التابع لمديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية بعنوان: "أهمية التكنولوجيا في تنفيذ المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء اللواء.

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وتحدث المهندس إبراهيم العرود حول أهمية التكنولوجيا الحديثة بتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها منظومة عمل متكاملة وتامة تعنى باحتضان المشاريع وتنشئتها لتصبح قادرة على الخروج إلى النور، متضمنة حيزات مكانية مجهزة بشكل يمكِّنها من تقديم الرعاية التكنولوجية للمشروع الجديد وفق طبيعة القطاع التقني للمشاريع.



ودعت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب الكرك الشابات والشباب الراغبين بالمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https://eservices.moy.gov.jo.



كما نظم مركز شباب مؤاب النموذجي اليوم ورشة تثقيفية لطلبة الثانوية العامة، حول التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فرع الجنوب.