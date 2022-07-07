أوقاف الأغوار الشمالية تجهز 40 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري - جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية 40 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار "الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي".

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وقال مدير أوقاف اللواء، خالد القضاة، اليوم الخميس، إنه سيقوم على التدريس في تلك المراكز وعاظ وواعظات وأئمة أكفياء، في مجال التدريس، من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد.



وأضاف أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم: تلاوة وحفظاً وفهماً والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.



ودعا القضاة الطلاب والطالبات إلى الإقبال على التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، والتي ستباشر التدريس بتاريخ 16 الشهر الحالي وحتى نهاية آب المقبل بواقع 3 أيام أسبوعياً، لافتاً إلى أنه جرى تخصيص 20 مركزاً للذكور و 20 مركزاً للإناث.