الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: معظم إصابات جدري القرود بين الرجال

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطلافحة ومراد وعمرو

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار

الأمم المتحدة: ندعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

الخرابشة تعليقا على رفعات البنزين: ارتفاع المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه

الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

الأربعاء، 08-06-2022 02:10 م

بحث إنشاء محطة Drive Thru للترخيص في السلط

image (60)


الوكيل الإخباري - بحث مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس مع رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات معاملات ترخيص السواقين والمركبات من خلال إنشاء محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)، والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات، عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.اضافة اعلان


وأكد العميد الدباس أن افتتاح هذه المحطة يشكل أحد المشاريع التي أطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام لتطوير الخدمات الأمنية ورفع مستوى الخدمة، وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين وهي جزء مهم من استراتيجية الأمن العام في التحديث والتطوير.

بدوره، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان هذه الخدمة تسهل على المواطنين وتخفف عنهم وتختصر عليهم الوقت والجهد وتوفير مواقف للسيارات.

وأكد الحياري على تقديم كل الإمكانيات لدعم المشروع.

وأشار العميد الدباس إلى أن استحداث هذه الخدمة بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وتعد خطوة جديدة في نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0HPltfq4hhRFr8vnx1elAVtOZRmUch9DiwssEWzm

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطلافحة ومراد وعمرو

e1dbccc6-d0fa-4a60-b935-53756b17c676

أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

WhatsApp Image 2022-06-08 at 2.27.56 PM (1)

تقليد كبار ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة

1654685298550

قراءة في الجمعية الفلسفية لكتاب المثقفون في الحضارة العربية

image

الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

جججججججججججججججج

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

أخبار متعلقة
image (58)

الشواربة والحياري يبحثان التعاون بين أمانة عمان وبلدية السلط

1653912450458

ورشة حول الواقع المروري في مدينة السلط

2d61732d-28640_4_1632894025

18 شهرًا لتنفيذ إعادة تأهيل طريق السلط – العارضة

637072462072397466

افتتاح معرض للكتاب في السلط

130492206_3499473023439532_1185080773060235091_n (1)

بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

cc1b182e-8d38-407b-9601-452bbcf8a8ad

فتح باب التقديم لإنشاء مشاريع استثمارية في السلط