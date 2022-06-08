بحث إنشاء محطة Drive Thru للترخيص في السلط

الوكيل الإخباري

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- بحث مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس مع رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات معاملات ترخيص السواقين والمركبات من خلال إنشاء محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)، والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات، عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.وأكد العميد الدباس أن افتتاح هذه المحطة يشكل أحد المشاريع التي أطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام لتطوير الخدمات الأمنية ورفع مستوى الخدمة، وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين وهي جزء مهم من استراتيجية الأمن العام في التحديث والتطوير.بدوره، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان هذه الخدمة تسهل على المواطنين وتخفف عنهم وتختصر عليهم الوقت والجهد وتوفير مواقف للسيارات.وأكد الحياري على تقديم كل الإمكانيات لدعم المشروع.وأشار العميد الدباس إلى أن استحداث هذه الخدمة بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وتعد خطوة جديدة في نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.