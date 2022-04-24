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الأحد، 24-04-2022 06:03 م

أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية في صحن مسجد الشونة الكبير، اليوم الأحد، مجلسها العلمي الهاشمي الثالث خلال شهر رمضان بعنوان: "الإحسان مفهومه وأركانه وآثاره على الفرد والمجتمع".

وتحدث في المجلس، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ومدير الاوقاف خالد القضاة ، كل من مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور علاء القضاة.

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