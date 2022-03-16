أوقاف عمان الأولى تحتفي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف عمان الأولى، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى الإسراء و المعراج في المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الشهيد الملك المؤسس، برعاية سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.



وقال الخصاونة خلال الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية، الدكتور عبد الله عقيل، إن الله تعالى خص الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بمعجزات وكرامات كان منها الإسراء والمعراج بعد مرور سنوات شداد على الرسول الكريم، لتكون تكريما ونصرة من الله تعالى، لجهده العظيم في نشر الدين الإسلامي و الدعوة إلى الله تعالى.



وأضاف الخصاونة إن ذكرى الإسراء و المعراج هي ربط عقائدي للمسجد الأقصى المبارك بالدين الإسلامي، وتأكيد على أهميته في الدين الإسلامي، فهو أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين.



وأشار إلى أنه مهما أحاطت بهذه الأمة الظروف والصعاب، فإن هذه الذكرى المباركة تعلمنا حسن الظن بالله والثقة بنصره وتمكينه، مضيفا أنها جاءت لتكون تفريجاً للكرب الذي عاشه رسول الله، وما لاقاه من أذى قريش وأهل الطائف.

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كما أن المعجزة، وفق الخصاونة هي إعلان لجميع المؤمنين الصادقين أنه متى ما أغلقت أبواب الأرض فتحت أبواب السماء، ومتى ما انقطعت النصرة من الأرض جاءت النصرة من السماء، وأن من فرّج كرب النبي في تلك الليلة المباركة قادر على أنه يفرج هموم الأمة الإسلامية.



وأكد الخصاونة أنه في المملكة قيادة وشعب تثق بأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حاضراً في وجدان المسلمين، وستبقى القيادة الهاشمية المباركة الأوصياء على المقدسات في القدس الشريف، يدافعون عنها في جميع المحافل الدولية والعالمية، وستبقى القدس قرة عين الهاشميين وجوهر قضيتهم، التي يبذلون في سبيلها ويؤدون بكل عز وإصرار دورهم التاريخي والشرعي في المحافظة عليها حاضرة في قلوب المسلمين، ولتبقى أبوابها مشرعة مفتوحة للقائمين والساكنين في جنباته.

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