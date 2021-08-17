إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبناءً على معلومات مسبقة من مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الثلاثاء، على واجهتها محاولة تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة بعض المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش منطقة التهريب تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح كلاشنكوف وكمية من الذخيرة الحية.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.